Plano de deportação em massa de Trump: Por que a oposição é ultrajante sobre as esposas dos imigrantes ilegais indianos? O que é o som dos EUA.?

Plano de deportação em massa de Trump: as imagens de mais de 100 imigrantes indianos deportados ilegais dos Estados Unidos em um avião militar com esposas e restrições de pernas no início desta semana causaram um barulho no parlamento durante a sessão de orçamento em andamento.

Em meio aos protestos da oposição, o ministro das Relações Exteriores da União, S Jaishankar, disse no parlamento na quinta -feira que a Índia está envolvendo com os Estados Unidos para garantir que os índios que são deportados não sejam maltratados.

“A deportação dos EUA

Os imigrantes ilegais já foram deportados dos Estados Unidos antes. Eam Jaishankar disse ao Parlamento que o Procedimento de Operação Padrão (SOP) para deportações pela aplicação de imigração e costumes (ICE) de aeronave, a partir de 2012, fornece o uso da restrição.

Por que é um grande problema? Então, por que isso se tornou um grande problema agora? Isso pode ser porque Donald Trump está encarregado dos Estados Unidos. Ao deportar índios e outros imigrantes duas semanas após a sua inauguração, o presidente Trump está à sua promessa de ação estrita contra a imigração ilegal.

Logo depois de assumir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump marcou a questão da imigração ilegal. Ele também assinou uma série de ordens executivas para iniciar a repressão generalizada dos Estados Unidos contra imigrantes ilegais nos Estados Unidos.

Jaishankar, falando nas duas câmaras do parlamento na quinta -feira, deu o número de deportação dos EUA. A prática de manutenção dos deportados começou em 2012.

Quando o governo da NDA chegou ao poder em 2014, 591 foram deportados, seguidos por 708 em 2015. Em 2016, foram deportados 1.303, 1.024 em 2017 e 1.180 em 2018.

A maior deportação em 2019 A maior deportação foi testemunhada em 2019, com 2.042 imigrantes indianos ilegais enviados de volta ao país. Em 2020, o número de deportação foi de 1.889; 805 em 2021; 862 em 2022; 617 em 2023; 1.368 no ano passado e 104 até agora este ano.

Outro motivo para o tumulto é que países menores, como Columbia e Brasil, reclamaram das formas “desumanas” que os imigrantes foram deportados.

“Ouvi dizer que eles os enviaram para um avião militar. Bem, essa é a única coisa que não estou feliz. Acredito que os Estados Unidos têm o direito de deportar pessoas que consideram que estão presentes ilegalmente em seu país e cuja nacionalidade pode ser estabelecida por dúvida “, disse o líder do Congresso e o parlamentar Shashi Tharoor O Indian Express Em uma entrevista.

Columbia enviou um voo para os Estados Unidos para garantir a deportação afetada de seus cidadãos dos Estados Unidos. Se um país pequeno como a Columbia pode enviar um voo para seus cidadãos, por que a Índia não pode evitar a humilhação?

“Então, esses são índios e estão em outro país sem autorização, a Índia tem a obrigação legal de recuperá -los. Mas acredito que teria sido melhor para os Estados Unidos enviarem essas pessoas a um voo comercial regular ou, se necessário, em uma carta civil, do que fazê -lo em um avião militar. Acho que é isso que é uma nova contribuição do governo Trump ”, disse Tharoor.

O momento A fila de deportação ocorre dias antes da visita do primeiro -ministro Narendra Modi aos Estados Unidos. Embora seja improvável que a briga tenha um impacto nas relações da Índia-ee. UU., Mas ele deu à oposição uma munição para questionar o governo de Modi na frente da diplomacia. A oposição não poderia ter pedido um tempo melhor para ter uma sessão em andamento no Parlamento.

“O governo de Modi deve sair com um presidente estadual detalhado do Congresso, Mallikarjun Kharge. Uma publicação X que compartilha um vídeo de protesto da oposição fora do Parlamento na quinta -feira.

USA SOP Cada caso de imigração é diferente, mas para cada imigrante não autorizado que finalmente é deportado, a viagem começa com uma prisão, de acordo com a NBC News.

Após a prisão, os imigrantes são levados para um centro de detenção de imigração e conformidade, que pode estar perto de algumas horas de distância. Atualmente, o ICE tem pouco mais de 100 instalações nos Estados Unidos, que podem ter até 41.500 pessoas no total. O governo Trump prometeu construir mais instalações de detenção.

Imigrantes que chegaram aos EUA. Aqueles que estiveram no país podem enfrentar anos de procedimentos legais antes da deportação. Se um juiz emite uma “ordem final de eliminação”, o indivíduo geralmente leva um dos quatro lugares de encenação ao longo da fronteira sudoeste do país: Mesa, Arizona; Alexandria, Louisiana; e San Antonio e Harlingen, Texas, em uma companhia aérea comercial ou em uma das 10 aeronaves de gelo, de acordo com a NBC News.

O governo Trump, no entanto, também começou a usar aeronaves militares para deportar imigrantes. Era um desses aviões, o C-17 Globemaster, que pousou em Amritsar com mais de 100 deportados indianos.

Sop’s Inside Flight -Veja o voo, os detidos não podem carregar, mas podem trazer uma bolsa de 18 kg.

-Homem são restritos com esposas, placas de pernas e correntes de barriga.

-As crianças e pais que viajam com filhos não são restritos.

-Ta entre 13 e 20 guardas, juntamente com a equipe médica, acompanhe cada voo

Portanto, as deportações não são novas. A razão pela qual se tornou um grande problema é o presidente Trump e, como a oposição afirma, a maneira pela qual o governo de Modi aceitou o tratamento “desumano” de imigrantes, ao contrário de pequenos países como a Columbia.

ONU assume imigração

Acredito que os Estados Unidos têm o direito de deportar pessoas que acreditam que estão presentes ilegalmente em seu país.

As Nações Unidas estabelecem claramente que, embora se tenha o direito de deixar seu país, o direito de entrar em qualquer outro país não é garantido.