Plano de Donald Trump para acabar com o pedágio de congestionamento na cidade de Nova York e aumentar o limite de SALT: relatório

O presidente eleito Donald Trump expressou forte apoio à eliminação dos preços de congestionamento da cidade de Nova York e ao aumento do limite de deduções de impostos estaduais e locais (SALT) durante uma reunião com os republicanos da Câmara de Nova York em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, no sábado (janeiro). . 11), de acordo com um relatório.

A posição de Trump sobre preços de congestionamento Durante a reunião, Trump expressou seu desejo de acabar com o imposto de congestionamento da cidade. A deputada Nicole Malliotakis (R-NY) confirmou isso ao New York Post, dizendo: “Ele quer acabar com isso”. O deputado Mike Lawler (R-NY) também comentou: “Ele concordou que isso tem que ser eliminado” e observou que o grupo colaboraria para determinar como sua administração poderia ajudar a impedir o imposto.

Suporte para aumentar o limite SALT O presidente eleito, segundo a reportagem da imprensa, também manifestou o seu apoio ao aumento do limite de SALT, uma questão fundamental para os nova-iorquinos. Atualmente, os nova-iorquinos só podem deduzir até US$ 10 mil em impostos estaduais e locais, uma medida que tem causado descontentamento entre os residentes. “Ele é totalmente a favor de levantar a tampa do SALT”, disse Lawler. “O presidente reiterou seu apoio à retirada do limite e falou conosco sobre a necessidade de chegar a um valor, trabalhar nisso e gerar consenso na Câmara”, acrescentou.

Trump sobre as lutas dos nova-iorquinos Malliotakis enfatizou que Trump entende as dificuldades que os nova-iorquinos enfrentam sob o prefeito Eric Adams e a governadora Kathy Hochul, chamando a situação de “abusiva”. “Ele entende a situação dos nova-iorquinos que estão sendo abusados ​​por nosso prefeito e nosso governador, que os tratam como caixas eletrônicos, e quer fornecer ajuda ao SALT”, disse ela.

Taxa de congestionamento de US$ 15 Os comentários de Trump foram feitos depois que a Metropolitan Transportation Authority (MTA) começou a implementar um pedágio de US$ 9 para motoristas que entram em Manhattan abaixo da 60th Street. O pedágio, que faz parte do plano de correção gradual de preços de congestionamento, enfrentou desafios legais, mas um juiz federal rejeitou recentemente um pedido. tentar parar o pedágio.

