Plano de vigilância p8i da Marinha da Índia, Naval Naval Ins Shardul chega na Indonésia no meio do Acordo de Mísseis Brahmos

A Índia e a Indonésia estão expandindo os laços de defesa com compromissos militares de alto nível. O Shardul INS da Marinha Indiana e um avião de vigilância marítima P8i chegaram a Bali para a International Fleet Review (IFR) 2025 e o exercício naval multilateral de Komodo.

Os eventos estão sendo realizados enquanto a Índia e a Indonésia mantêm discussões sobre o Venda de mísseis de cruzeiro supersônicos da Brahmos. As conversas estão nos estágios finais e o acordo deve ser avaliado entre US $ 200 a 300 milhões. O chefe do gabinete marinho indonésio, o almirante Muhammad Ali, visitou recentemente a Índia, onde visitou a sede de Brahmos.

O presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, está revisando o IFR 2025, que reuniu as forças navais de vários países. Os funcionários navais indianos estão participando de discussões em segurança, exercícios táticos e iniciativas marítimas. A participação da Índia está alinhada com sua segurança e crescimento para todos na visão da região (Sagar).

O INS Shardul e o P8i também participarão do exercício Komodo, um exercício naval multilateral centrado na segurança marítima. Isso segue a participação da Índia no Nouse 2025, um exercício naval multinacional organizado pela Indonésia.

Se o acordo Brahmos terminar, fortaleceria as capacidades de ataque marítimo da Indonésia e expandiriam as exportações de defesa da Índia. O acordo seria parte de uma cooperação militar mais ampla entre os dois países.