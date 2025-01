Plano Diretor de Sabarimala combinando patrimônio, segurança e conforto para peregrinos aprovado pelo gabinete de Kerala – Kerala News

O governo do estado de Kerala aprovou o Plano Diretor de Sabarimala, que descreve um plano de desenvolvimento abrangente para áreas-chave como ‘Sannidhanam’, Pampa e a Rota dos Caminhões.

A área de Sannidhanam será desenvolvida em três fases com um custo total estimado de Rs 778,17 milhões.

A primeira fase custará 600,47 milhões de rupias, enquanto a segunda fase de desenvolvimento a ser realizada entre 2028 e 20233 custará 100,02 milhões de rupias. A terceira fase, programada entre 2034 e 2039, custará Rs 77,68 milhões.

O plano de traçado, elaborado respeitando a importância espiritual e cultural do Sannidhanam, divide a área em oito zonas. Inclui duas praças abertas para ajudar no gerenciamento de multidões e, ao mesmo tempo, preservar a vista do Makaravilakku.

O percurso da Rota dos Caminhões oferece abrigos e áreas de descanso para garantir uma viagem segura e confortável aos peregrinos que percorrem a rota da floresta. Uma faixa de emergência para veículos e zonas tampão também estão planejadas em ambos os lados da rota para apoiar a restauração ecológica.

O desenvolvimento da rota de caminhões está projetado em Rs 47,97 milhões, com Rs 32,88 milhões alocados para a Fase 1 e Rs 15,50 milhões para a Fase 2. O custo total do desenvolvimento do Pampa é estimado em Rs 207,48 milhões, incluindo Rs 184,75 milhões para a primeira fase. e Rs 22,73 milhões para a segunda fase até 2028-33.

Juntas, as melhorias da Rota do Pampa e dos Caminhões somam um total estimado de Rs 255,45 milhões, de acordo com o Plano Diretor de Sabarimala.