Plano militar americano transportando 205 índios sem documentos para a terra em Amritsar hoje

PARA Aviões militares dos EUA que transportam cerca de 200 imigrantes indianos ilegais É provável que aterrisse no Aeroporto Internacional de Shri Guru Ramdas Ji aqui na quarta -feira à tarde.

Anteriormente, o avião devia pousar pela manhã. Até agora, os detalhes dos que estão no avião não estão disponíveis.

Segundo relatos, o Plano Militar dos EUA C-17 Possui 205 imigrantes ilegais de Punjab e estados vizinhos.

O diretor de polícia de Punjab (DGP) Gaurav Yadav disse na terça -feira que o governo do estado receberia imigrantes e estabeleceria balcões no aeroporto.

O ministro de Punjab NRI de Punjab NRI, Kuldeep Singh Dhaliwal, expressou uma decepção pela decisão do governo dos EUA. deportado.

Ele disse que muitos índios entraram nos EUA.

O ministro disse que planeja se reunir com o Ministro de Relações Exteriores, S Jaishankar na próxima semana para discutir as preocupações e interesses dos Punis que vivem nos Estados Unidos.

Dhaliwal também apelou a Punjabis para não viajar para o exterior por meios ilegais, enfatizando a importância de adquirir habilidades e educação para acessar oportunidades em todo o mundo.

Ele incentivou as pessoas a investigar as formas legais, adquirir habilidades de educação e lingüística antes de viajar para o exterior.

Depois que Donald Trump assumiu o cargo como presidente dos Estados Unidos no mês passado, as agências de aplicação da lei do país têm Ele lançou uma repressão contra imigrantes ilegais.

Muitas pessoas de Punjab, que entraram nos EUA.