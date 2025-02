Plano Militar dos EUA.

Um avião militar C-17 dos Estados Unidos foi com migrantes indianos a bordo de 3 de janeiro, de acordo com um relatório da Reuters que cita um funcionário americano.

Isso marca um passo significativo nos esforços de imigração do governo Donald Trump e faz parte de uma estratégia mais ampla que envolve apoio militar à aplicação e deportação da imigração, acrescentou.

A Índia é o destino mais rápido dos militares transportou voos para migrantes, de acordo com o relatório. Ele acrescentou que Trump procurou cada vez mais assistência militar para realizar sua agenda de imigração.

Os movimentos nessa direção incluem o envio de pessoal adicional para a fronteira entre os Estados Unidos e o México e o uso de aeronaves militares para deportação. Você também está usando bases militares para acomodar migrantes presos, de acordo com o relatório.

O funcionário, que foi citado anonimamente, disse à Reuters que o avião C-17 Globemaster III C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos havia deixado a Índia com migrantes a bordo em 3 de janeiro, mas não chegaria durante pelo menos 24 horas. Ainda não há relatos de que o voo chegou na Índia.

No início de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores (MEA) disse que a Índia retomaria os migrantes ilegais se sua nacionalidade pudesse ser verificada. O governo indiano indicou repetidamente sua disposição de trabalhar com o novo governo dos Estados Unidos e também evitar uma guerra comercial.

“Para os índios, não apenas nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo, se forem cidadãos indianos e estão estacionados demais, ou estão em um país em particular sem documentação adequada, nós os devolveremos os documentos sempre que forem compartilhados com Somos compartilhados conosco para compartilhar conosco para que possamos verificar sua nacionalidade e que eles sejam realmente índios ”, afirmou.