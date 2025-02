Planos de escrita do Pentágono para a retirada de tropas americanas da Síria

O Exército dos EUA está desenvolvendo planos de retirar todas as tropas americanas na Síria, informou a estação de rádio americana da NBC na quarta -feira, citando anonos Pentágono fontes.

A NBC disse que o Departamento de Defesa está considerando cenários para um Remoção de tropas do país dentro de 30, 60 ou 90 dias.

Atualmente, os Estados Unidos têm até 2.000 soldados estacionados na Síria com o objetivo declarado de evitar um ressurgimento do Duendar Grupo terrorista Eles trabalham com forças lideradas por kurdas que controlam áreas no nordeste do país.

Durante seu primeiro mandato, Presidente Donald Trump Ele tinha planos de terminar a presença dos Estados Unidos na Síria, mas o então Secretário de Defesa James Mattis empurrado para trás. Mattis renunciou em protesto no final de 2018.

Uma aliança da oposição derrubou a regra síria por um longo tempo Bashar al-Assad Em dezembro, terminando anos de uma sangrenta guerra civil que explodiu após protestos prodemocráticos em 2011.