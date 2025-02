Plástico em sangue, órgãos e cérebro: os cientistas da Alemanha e o mundo são ansiedade

Os estudos modernos estão cada vez mais corrigindo microplásticos em uma variedade de tecidos no corpo humano. Uma das descobertas mais ressonantes tem sido um aumento acentuado na concentração dessas partículas menores no cérebro – até uma diferença de 30 vezes em comparação com outros órgãos. Um novo trabalho científico, publicado por um grupo de cientistas sob a direção de Matthew Campen da Universidade do Novo México na revista Nature Medicine, indica que, em geral, o corpo humano se torna uma espécie de “depósito” para a nano e microplastia.

Segundo os pesquisadores, os métodos existentes de análise microscópica geralmente não podem detectar partículas de menos de cinco micrômetros. Nano-objetos que são ainda menores, “caem fora de vista” de equipamentos padrão. Para compensar essa lacuna, a equipe do Cambean usou microscópios infravermelhos e eletrônicos especiais. Isso tornou possível determinar a quantidade exata de plástico, mesmo nesses tecidos, onde não deveria ser procurado antes em concentrações tão altas.

Dinâmico de alarme

Os cientistas compararam amostras retiradas de 28 pessoas que morreram em 2016 com amostras de 24 pessoas que morreram em 2024. O fígado, os rins e o cérebro provaram estar intimamente atentos. Se não houve mudanças significativas nos rins, então no fígado e, em particular, o crescimento do cérebro provou ser muito importante:

No fígado: o indicador médio de poluição aumentou de 141,9 para 465,3 microgramas de nanoplastia e microplastia por grama de tecido.

No cérebro: um salto foi observado de 3420 a 4763 microgramas por grama de tecido.

Assim, no “sistema de controle” mais importante do corpo, até 30 vezes mais fragmentos plásticos mais acumulados do que no fígado ou nos rins.

Polietileno – o “líder” da composição plástica

A análise química adicional ajudou a determinar que de 40 a 65% do plástico detectado no fígado e nos rins era o polietileno, que é utilizado ativamente na produção de materiais de embalagem e garrafas. No cérebro, sua participação atingiu 75%. Durante o estudo de amostras mais antigas de 1997-2013, verificou-se que, com o tempo, o volume de microplastia aumenta regularmente, indicando um problema de longo prazo para a saúde humana.

Da demência a hipóteses sobre causalidade

Os cientistas chamaram atenção especial para 12 amostras cerebrais falecidas entre 2019 e 2024. E tendo confirmado a demência. Aqui, os indicadores de poluição variaram na praia de 12.000 a 48.000 microgramas plásticos por grama de tecido. No entanto, o próprio grupo de pesquisa sublinha: a presença de microplastia em tão altas concentrações ainda não fornece evidências diretas de que causa ou agrava a demência. Os cientistas indicam que os resultados são associativos e que causas e pesquisas requerem um estudo mais detalhado.

A influência dos fatores geográficos

Parte das amostras estudadas foi obtida no Novo México e em parte na costa leste dos Estados Unidos. As diferenças nos níveis de poluição podem refletir as condições ambientais locais ou as características do estilo de vida. Os cientistas observam que, para identificar tendências de longo prazo e possíveis riscos para a saúde, é necessária uma análise mais ampla do grupo da população de diferentes regiões.

Confirmação da China

Além do estudo americano, um grupo de cientistas liderado por Haipeng Juang, da Academia de Pesquisa Chinesa, do Meio Ambiente de Pequim, introduziu dados de que os microplásticos são capazes de colar vasos sanguíneos no cérebro de camundongos de laboratório. Os resultados publicados na revista Science Advances indicam que os ratos após essa exposição deterioraram significativamente as capacidades motoras, orientação e resistência geral. Ao mesmo tempo, os autores sublinham: as conclusões de suas experiências não podem ser extrapoladas diretamente para uma pessoa, porque as pessoas têm uma estrutura mais complexa do cérebro.

Uma olhada no futuro

Apesar dos sinais alarmantes óbvios, estudos que indicam diretamente o grau de exposição à microplastia na saúde humana ainda não são suficientes. Os cientistas são unânimes na medida em que precisamos de um trabalho adicional que ajudará a entender como o acúmulo de nanopartículas plásticas no cérebro e em outros órgãos pode levar em consideração o número anual de resíduos plásticos.

