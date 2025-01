PM Israelí para nos visitar para discutir Gaza Truce Deal | Notícias do mundo

JERUSALEM: O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu viajará para Washington na próxima semana a convite do presidente dos EUA, Donald Trump, de acordo com um comunicado do escritório de Netanyahu.

Trump convidou Netanyahu para “uma reunião na Casa Branca em 4 de fevereiro”, disse o comunicado.

Espera -se que a reunião se concentre na segunda fase do acordo de Gaza Cesefire, disse o Kan TV News, de Israel, de propriedade do Estado.

Segundo o acordo, um incêndio alto de seis semanas começou em 19 de janeiro durante a primeira fase. Para o dia 16 deste fogo alto, as conversas sobre fases posteriores começarão a abordar a liberação dos reféns israelenses restantes na faixa de Gaza e uma maior retirada das forças israelenses do enclave.

Netanyahu está sob pressão política de membros -chave de seu governo de extrema direita da coalizão para retomar a luta de Gaza após a primeira fase do acordo, informou a agência de notícias Xinhua.

Segundo Kan, a Casa Branca preparou um pacote de incentivo para incentivar Netanyahu a prosseguir com o contrato.

Segundo os relatos, o pacote inclui sanções destinadas ao Tribunal Penal Internacional em Haia, que emitiu ordens de prisão contra Netanyahu no final de novembro do ano passado por “crimes contra a humanidade e os crimes de guerra” durante o conflito de Gaza.

Anteriormente, o governo israelense anunciou que o Hamas lançará seis reféns nesta semana, enquanto Israel permitirá que os palestinos em Gaza retornem às suas casas na região norte.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Primeiro Ministro de Israel, “após negociações vigorosas e determinadas lideradas pelo primeiro -ministro Benjamin Netanyahu, o Hamas se retirou e realizará uma fase adicional de reféns de reféns nesta quinta -feira”.