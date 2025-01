PM Modi compartilha lições sobre espírito de equipe, crowdfunding e governança no podcast de Nikhil Kamath: ‘Eu não sou um suposto…’

No seu estilo narrativo característico, o primeiro-ministro Modi revelou a história da sua aldeia de infância. Ele mencionou que havia um médico local que tentou a sorte na política para deixar claro que a “rodada de sementes” pode ser organizada através do que hoje é conhecido como “crowdsourcing”.

Nikhil Kamath perguntou ao primeiro-ministro Modi como a política está relacionada com o dinheiro e como as pessoas entram neste campo, comparando-o com empreendedores que começam por levantar capital inicial de amigos e familiares.

O primeiro-ministro Narendra Modi compartilhou lições sobre espírito de equipe, crowdfunding e governança durante um episódio recente do podcast ‘WTF is’ do cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath.

