PM Modi, Donald Trump Discuta o fortalecimento do relacionamento entre os Estados Unidos e a Índia

O primeiro -ministro Modi e o Presidente dos Estados Unidos, Trump, participaram de conversas com o objetivo de melhorar o comércio e fortalecer as relações entre os Estados Unidos e a Índia. Ambos os líderes, enfatizando sua associação aprimorada, abordaram o aumento do comércio, práticas comerciais justas e esforços antiterroristas. Modi anunciou a abertura dos novos consulados indianos em Los Angeles e Boston, que sublinha um compromisso com o crescimento econômico pacífico e cooperativo entre as duas nações.