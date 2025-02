PM Modi-Donald Trump Reunião: De Bear Hug, treme de mãos ao polegar para cima | Momentos -chave presos na câmera

O primeiro -ministro Narendra Modi se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sexta -feira (2:30 da manhã dos Estados Unidos) após sua chegada à Casa Branca. O primeiro -ministro Modi foi bem recebido com um abraço caloroso do presidente dos Estados Unidos e apresentou uma cópia assinada de “Nossa viagem juntos”. O livro é uma compilação de fotos, incluindo uma jornada histórica de 2020 de Donald Trump para a Índia quando ele visitou o Taj Mahal.