PM Modi em Mumbai hoje: conheça Mahayuti MLAs, dedique caças navais e inaugure o templo da ISKCON

O primeiro-ministro Narendra Modi se reunirá com parlamentares do governo Mahayuti liderado pelo BJP durante sua visita a Mumbai na quarta-feira.

Discurso aos legisladores Mahayuti “O primeiro-ministro Modi virá a Mumbai (em 15 de janeiro) e orientará os MLAs Mahayuti. O povo deu-nos um mandato esmagador, por isso a nossa responsabilidade também aumentou… Hoje tivemos uma reunião e discutimos a organização e as decisões do nosso partido. “Também discutimos as próximas eleições autárquicas… O Primeiro-Ministro tem apoiado continuamente o nosso governo e essa é a razão pela qual o nosso governo teve um bom desempenho nos últimos dois anos e meio e é por isso que o povo nos deu tal apoio. grande maioria”, disse o vice-chefe de Maharashtra. O ministro Eknath Shinde disse após a conclusão da reunião do partido.

Quando os três caças da linha de frente INS Surat, INS Nilgiri e INS Vaghsheer forem comissionados no estaleiro da Marinha, o primeiro-ministro Modi estará em Mumbai no dia 15 de janeiro para dedicá-los ao país.

De acordo com um anúncio oficial do PMO, o comissionamento de três grandes combatentes navais é um passo importante em direcção ao objectivo da Índia de se tornar um líder global na segurança marítima e na produção de defesa.

De acordo com o comunicado, o Warship Design Bureau da Marinha Indiana criou o primeiro navio do Projeto P17A Stealthy Fragate, INS Nilgiri, que reflete a futura geração de fragatas nacionais com seus recursos sofisticados para melhorar a capacidade de sobrevivência, o comportamento no mar e a furtividade.

Um dos maiores e mais avançados destróieres do mundo é o INS Surat, o quarto e último navio do Projeto Destruidor de Mísseis Guiados P15B. Possui 75% de conteúdo indígena e está equipado com recursos centrados em rede de última geração e conjuntos de sensores de armas.

O sexto e último submarino do Projeto P75 Scorpene, INS Vaghsheer, foi construído em parceria com o Grupo Naval Francês e exemplifica as crescentes capacidades de construção de submarinos da Índia.

PM Modi inaugurará templo da ISKCON em Mumbai O primeiro-ministro Modi dedicará o Templo Sri Sri Radha Madanmohanji, um projeto da ISKCON em Kharghar, Navi Mumbai. O projeto, distribuído por quatro hectares, inclui um templo com múltiplas divindades, um centro de educação védica, museus e auditórios propostos e um centro de cura, entre outros. A declaração afirma que o seu objectivo é promover a fraternidade universal, a paz e a harmonia através dos ensinamentos védicos.

Fonte