PM Modi em Mumbai hoje: Polícia de Navi Mumbai emite aviso de trânsito. Evite essas rotas hoje

Rotas e restrições

De acordo com a Polícia de Navi Mumbai, muitas estradas e áreas serão restritas apenas a veículos VIP, veículos policiais, veículos de serviço de emergência e dignitários presentes no evento. Isso inclui ambas as faixas da estrada de Ove gaon Police Chowki ao J Kumar Circle, a estrada de Gurudwara Chowk ao J. Kumar Circle via BD Somani School e a estrada entre o portão número 1 e o portão número 2 do templo, de acordo com. Notificação Oficial da Polícia.