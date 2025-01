PM Modi encomendará ‘Três Titãs’ da Marinha Indiana: Um vislumbre de INS Surat, INS Nilgiri, INS Vaghsheer em vídeo

A Marinha Indiana comissionará três plataformas de combate de última geração na quarta-feira: INS Surat, INS Nilgiri e INS Vaghsheer. Eles serão comissionados na presença do primeiro-ministro Narendra Modi durante uma cerimônia no Estaleiro Naval de Mumbai na quarta-feira. A Marinha considerou isso um “salto monumental no caminho da construção naval indígena indígena”.