PM Modi na França, para manter conversas bilaterais com o presidente ‘Amigo’ Emmanuel Macron

A segunda tabela redonda da política da política da Índia para a França também é realizada como um evento paralelo durante a cúpula da IA. Este evento está sendo organizado pelo Instituto Indiano de Bangalore, escritório do principal consultor científico do governo da Índia, Nasscom e da missão indiana do Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação.

O cume da IA ​​de Paris chega a um momento em que a rivalidade entre o oeste e a China está em um ponto de virada, com uma concompatação de baixo custo com alternativas ocidentais líderes, como Chatgpt, Gêmeos e Claude.

A visita de três dias do Primeiro Ministro Modi à França incluirá co -presidindo o cume da IA ​​de Paris, comemorando conversas bilaterais com o presidente Macron e abordando os líderes de negócios. Anteriormente, Modi conheceu a diáspora indiana em Paris e recebeu grandes boas -vindas.

O primeiro -ministro Narendra Modi está na França para a Chair da Cúpula de Ação de Paris AI com o Presidente Emmanuel Macron para a primeira seção de sua turnê de duas Nações. Após sua visita à França, Modi irá para os Estados Unidos para se encontrar com o presidente Donald Trump.

Veja todas as notícias de negócios, eventos de notícias por último e as últimas atualizações de notícias sobre o Live Mint. Faça o download do aplicativo Mint News para obter atualizações do mercado diário.

Negócios Newsworldpm Modi na França, para manter conversas bilaterais com o presidente ‘Amigo’ Emmanuel Macron

AvançarMenos