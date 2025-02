PM Modi no caso de Gautam Adani Suborno durante a visita dos EUA.: “Todos os índios são meus, nunca discutidos …”

O primeiro -ministro Narendra Modi foi questionado sobre as acusações de suborno contra o empresário Gautam Adani e se algo foi discutido com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante sua reunião com ele. Respondendo às perguntas, o primeiro -ministro Modi disse que dois líderes proeminentes de dois países nunca discutem questões individuais, enquanto enfatizam que “cada índio é meu”.