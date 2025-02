PM Modi nos EUA

O primeiro -ministro Narendra Modi chegou a Washington DC na quarta -feira em uma visita de dois dias para realizar conversas de alto risco com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante de preocupações na Índia sobre a nova agenda comercial “America First” de Washington, bem como sua política de imigração.

O primeiro -ministro será organizado pelo Presidente dos Estados Unidos na quinta -feira, no que seria as primeiras conversas bilaterais entre os dois líderes depois que Trump assumiu a presidência para um segundo mandato no mês passado.

Com a política tarifária de Trump que envia uma onda de choque em todo o mundo, é provável que a principal prioridade de Modi seja evitar qualquer ação comercial punitiva de Washington contra a Índia.

As pessoas que rastreiam de perto os laços da Índia-EUA disseram que existe a possibilidade de ambas as partes explorarem a opção de olhar para um pacto comercial para evitar altas taxas e expandir a cesta comercial geral.