PM Modi para manter conversas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 13 de fevereiro

O primeiro -ministro Narendra Modi e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirão em Washington em 13 de fevereiro, anunciaram as autoridades na segunda -feira. Isso ocorre logo após o Ministério das Relações Exteriores confirmar as discussões em andamento com os Estados Unidos para uma visita antecipada do Primeiro Ministro.

Isso marcará a primeira visita bilateral de Modi aos Estados Unidos desde que Trump iniciou seu segundo mandato. Em particular, estará entre os poucos líderes estrangeiros visitar Washington, DC, em uma viagem bilateral apenas algumas semanas após a inauguração de Trump.