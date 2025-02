PM Modi para nos visitar na próxima semana em meio a medo de caminhada tarifária, deportação de imigrantes indianos | Notícias da Índia

Visita dos EUA do PM Modi: O Ministério das Relações Exteriores (MEA) anunciou na sexta -feira que o primeiro -ministro Narendra Modi visitará os Estados Unidos nos dias 12 e 13 de fevereiro. O primeiro -ministro estará entre os líderes do Primeiro Mundial a visitar os Estados Unidos após o segundo mandato do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tudo começou há algumas semanas.

Os dois líderes compartilharam relacionamentos calorosos durante o primeiro mandato de Trump. Eles fizeram um telefonema na semana passada, que ambas as partes chamavam de “produtivo”. Esta atualização sobre a visita crucial do primeiro -ministro Modi ocorre no meio de um alvoroço na Índia sobre a deportação de imigrantes indianos ilegais e as ameaças tarifárias de Trump a Nova Délhi.

“O fato de o primeiro -ministro ter sido convidado a visitar os Estados Unidos em apenas três semanas que o novo governo assumiu que a posição mostra a importância da Associação Indiana. “O secretário de Relações Exteriores Vikram Misri disse a repórteres em Nova Délhi na sexta -feira.

No ano passado, em dezembro, Trump reiterou sua intenção de impor tarifas recíprocas à retaliação pela alta taxa imposta pela Índia sobre a importação de certos produtos americanos. Ao fazer esses comentários, o presidente dos Estados Unidos declarou que a Índia e o Brasil estavam entre os países que impõem altas tarifas a certos produtos dos EUA. “Recíproco. Se eles nos taxam, eu impusei o mesmo valor. Eles nos taxam. Nós os taxamos. E somos tributados. Quase em todos os casos, eles estão nos tributando e não os taxamos”, disse Trump disse que disse que disse que disse que disse que disse que disse que disse “, disse Trump, disse Trump, disse Trump”, Jornalistas na época na época.

A visita, enfatizada o principal diplomata, seria uma oportunidade valiosa para envolver o novo governo em todas as áreas de interesse mútuo. O primeiro -ministro realizará uma reunião bilateral com o presidente Trump em formatos restritos e nível de delegação. “Também é esperado que os números do governo sênior dos Estados Unidos chamam o primeiro -ministro Modi durante a visita, enquanto ele também terá a oportunidade de interagir com líderes empresariais e membros da comunidade indiana”, disse o exterior do Secretário de Relações.

Considerando que foi uma das associações internacionais mais fortes da Índia nos últimos anos, Misri disse que a visita do primeiro -ministro está alinhada com o constante compromisso de Nova Délhi com o novo governo dos EUA após a eleição do presidente Trump em novembro de 2024.

“O primeiro -ministro Modi visitou os EUA. E o parabenizou.

Outro grande problema que provavelmente está focado durante a visita do primeiro -ministro serão os problemas de imigração, pois ocorre no contexto de 104 índios ilegais deportados pelos Estados Unidos em um avião militar. O problema levou a um tumulto e protestos no Parlamento, com a oposição liderada pelo Congresso marcando a “maneira desumana” em que os índios foram deportados com esposas e suas pernas acorrentadas.

O Ministro das Assuntos Externos (EAM) S. Jaishankar, que participou da inauguração do presidente Trump no mês passado em Washington, também teve seu primeiro encontro com o secretário de Estado Marco Rubio. Durante sua visita, Eam Jaishankar também se encontrou com o novo consultor de segurança nacional dos EUA.