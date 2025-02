Paris: O primeiro -ministro Narendra Modi visitou o cemitério histórico de Los Mazares na cidade de Marselha aqui, juntamente com o presidente francês Emmanuel Macron, e prestou homenagem aos soldados indianos que fizeram sacrifícios lutando na Grande Guerra.

Em uma cerimônia solene realizada no local, Modi colocou uma coroa composta de tricolium e Macron Theme Flowers também colocou uma coroa.

Ele presta homenagem aos soldados que estabeleceram suas vidas lutando como um ombro com seus colegas franceses durante a Primeira Guerra Mundial, modificou o tributo com mãos dobradas e um arco suave no local icônico que também tem um ‘monumento indiano’.

Uma banda tocou na grama que melhora a solenidade da ocasião.

Mais tarde, os dois líderes fizeram uma caminhada pelas instalações do cemitério e colocaram rosas em comprimidos comemorativos instalados em uma parede dentro de um pavilhão de pedra no cemitério histórico.

Um grande número de soldados indianos é comemorado neste cemitério de guerra que mantém a Commência da Guerra da Commonwealth (CWGC).

Modi, que está em uma visita de três dias à França, presidiu na terça -feira a cúpula de ação da IA ​​junto com o Presidente Macron e abordou os líderes empresariais.

Ele chegou a Paris em 10 de fevereiro.

A Primeira Guerra Mundial, também chamada Gran Guerra, ocorreu durante 1914-18, enquanto a Segunda Guerra Mundial ocorreu durante 1939-45.

De acordo com o site da CWGC, “agora existem 1.487, 1914-18 e 267, 1939-45, as vítimas de guerra comemoradas neste site. 205 das baixas indianas, que foram aumentadas, comemoram em um monumento traseiro da parte de trás da parte de trás do A parte de trás do cemitério.

O monumento indiano de Mazargues foi apresentado pelo marechal de Campo Sir William Birdwood em julho de 1925.

“Além disso, oito membros do corpo de trabalho egípcio, que foram enterrados no novo cemitério comunitário de Le Canet naquele momento, mas cujas tumbas foram perdidas mais tarde, comemoram um tablet de pedra na parede à esquerda do cemitério da guerra, “Ele disse.

O cemitério cobre uma área de 9.021 metros quadrados, de acordo com o site da CWGC.

Mazargues é um subúrbio do sul (o nono distrito), a cerca de seis quilômetros do centro de Marselha na França.

Marselha foi a base das tropas indianas na França durante a Guerra de 1914-18 e durante a Marinha Real da Guerra, a Marinha Mercante, as tropas britânicas e as unidades trabalhistas trabalharam no porto ou passaram por ele, disse o site da CWGC.

Foram utilizados quatro dos cemitérios da cidade para o enterro de oficiais e homens das forças da Commonwealth que morreram em Marselha. No cemitério de St. Pierre, no lado leste da cidade, os corpos dos trabalhadores e trabalhadores hindus foram incinerados em 1914-16.

O cemitério de Le Canet Old e Le Canet o novo cemitério, no lado norte, em 1917-19, o enterro para soldados indianos e trabalhadores indianos, egípcios e chineses, acrescentou.

O cemitério de Mazargues, no lado sudeste, foi usado menos na guerra, mas antes do armistício, uma extensão foi feita, que foi eliminada, um pouco mais tarde, os corpos ou cinzas dos quatro cemitérios da cidade e por Port St St. .

Em abril de 2015, o primeiro -ministro Modi durante sua visita à França prestou homenagem ao memorial da Segunda Guerra Mundial em Neuve Chapelle, para homenagear cerca de 4.700 soldados indianos que deram suas vidas em batalhas na França e na Bélgica durante a Grande Guerra.

“Nossos soldados que lutaram em terras estrangeiras na Grande Guerra conquistaram a admiração do mundo por dedicação, lealdade, coragem e sacrifício. Eu os cumprimento”, escrevo o primeiro -ministro no livro dos visitantes sobre o monumento.