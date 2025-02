PM Narendra Modi para dar um mergulho sagrado para Kumbh amanhã, enquanto Delhi vai para as pesquisas

Com Delhi indo para as pesquisasO primeiro -ministro Narendra Modi tomará um salão sagrado no Triveni Sangam em Prayagraj amanhã.

A PM Modi está programada para chegar ao aeroporto de Prayagraj às 10h05 de lá, ele viajará para Helipad DPS às 10h10 antes de continuar Ghat às 10h45 às 10h50, ele levará um barco de geme de areal ghat Para Mahakumbh, onde um mergulho no Sangam Ghat acontecerá das 11:00 às 11:30

Às 11h45, ele voltará em barco para o Ghat Areal e depois viajará de volta para o heliporto do DPS. A partir daí, continuará ao aeroporto de Prayagraj. O primeiro -ministro começará a partir de Prayagraj em um avião da Força Aérea às 12:30

Esta visita ocorre apenas alguns dias depois de um Stamy no Mahakumbh Mela, perto de Sangam Ele deixou pelo menos 30 mortos e quase 60 feridos durante o ‘Amrit Snan’ (Royal Bath) em Mauni Amavasya.

Durante a visita, espera -se que o primeiro -ministro Modi interaja com os santos e também revise os acordos feitos para os milhões de peregrinos que participaram do Mahakumbh 2025.

Importância de 5 de fevereiro

Em 5 de fevereiro, enquanto as eleições de Délhi atraem atenção, muitos hindus observam Magh Ashtami e Bhishma Ashtami, dias ligados a tradições religiosas e eventos históricos.

Magh Ashtami cai no oitavo dia do mês hindu de Mash. Muitos se reúnem no Triveni Sangam em Prayagraj para banheiros rituais, oferecem esmolas e meditar. O dia também está alinhado com Gupt Navratri, um período marcado por práticas religiosas.

Bhishma ashtami é observado na memória de Bhishma Pitamah, uma figura no Mahabharata. Segundo a tradição, ele permaneceu em seu leito de flecha até que o sol se mudou para Uttarayan e Shukla Paksha, escolhendo o momento de sua morte.