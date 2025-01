Podcast do PM Modi: Congresso investiga o PM sobre o comentário de ‘não é Deus’ no podcast com Nikhil Kamath, chama isso de controle de danos

O Congresso zombou na sexta-feira do primeiro-ministro Narendra Modi por sua recente admissão da falibilidade humana, chamando-a de uma tentativa estratégica de “controle de danos”. Durante um podcast com o empresário Nikhil Kamath, o primeiro-ministro Modi reconheceu suas imperfeições e afirmou: “Eu sou humano, não Deus. “Erros acontecem e eu também posso cometê-los.”

O líder do Congresso, Jairam Ramesh, aproveitou rapidamente a declaração, comparando-a ao comentário anterior do primeiro-ministro Modi sobre ser “enviado por Deus” antes das eleições de Lok Sabha de 2024. Jairam Ramesh acusou o primeiro-ministro de adotar uma humildade repentina para administrar a percepção pública. .

“Num podcast, o primeiro-ministro afirma agora que é humano e comete erros. Mas há apenas alguns meses, ele proclamou-se como alguém enviado por Deus. Esta humildade repentina é claramente uma tentativa de controlo de danos”, disse Ramesh.

O líder do Congresso referia-se a um discurso proferido pelo primeiro-ministro Modi em 2024, onde afirmou: “Até a minha mãe estar viva, pensei que tinha nascido biologicamente. foi enviado por Deus. Essa força não vem do meu corpo. Deus também me deu a habilidade, a força, a pureza de coração e a inspiração para fazer isso.”

Durante o podcast, que marcou sua estreia no meioO primeiro-ministro Modi mergulhou em várias facetas da sua vida, desde a infância até ao seu percurso político.

Falando ao cofundador da Zerodha, o primeiro-ministro reconheceu a sua nova experiência e disse: “Este é o meu primeiro podcast. Este mundo é completamente novo para mim.”

Refletindo sobre o seu mandato como Ministro-Chefe de Gujarat, o Primeiro-Ministro Modi disse: “Quando me tornei CM, partilhei três compromissos: não deixarei pedra sobre pedra nos meus esforços, não farei nada por mim mesmo e sou humano; posso cometer erros, mas não cometerei erros com más intenções.” Ele acrescentou que esses princípios se tornaram o mantra de sua vida.

A conversa de duas horas abordou a infância de Modi, onde ele se lembra de ter lavado as roupas da família em troca de permissão para visitar o lago.

Ele também deu conselhos sobre como entrar na política, enfatizando que “É preciso entrar na política com uma missão, não com ambição.”

Nikhil Kamath, que apresentou o primeiro-ministro no seu podcast, descreveu a conversa como uma oportunidade para explorar as perspectivas do primeiro-ministro Modi sobre a vida, liderança e formulação de políticas.

Postado por: Nakul Ahuja Postado em: 10 de janeiro de 2025

