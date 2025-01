Podcast do primeiro-ministro Modi Nikhil Kamath: PM compartilha o mantra para o sucesso na política, diz que a missão é necessária, não a ambição

O primeiro-ministro Narendra Modi, num podcast com o fundador da Zerodha, Nikhil Kamath, descreveu as qualidades necessárias que um político deve ter para ter sucesso, enfatizando o poder da comunicação, da dedicação e de permanecer conectado com as pessoas. O Primeiro-Ministro Modi disse que as pessoas com uma missão terão sucesso, enquanto aquelas movidas por ambições pessoais fracassarão no campo da política.

Respondendo à pergunta de Kamath sobre os talentos necessários para entrar na política, o primeiro-ministro Modi disse: “Entrar na política é fácil, mas alcançar o sucesso é um desafio completamente diferente”.

“O sucesso na política exige extrema dedicação, conexão constante com as pessoas nos momentos bons e ruins e capacidade de trabalhar em equipe. Se alguém acredita que todos vão ouvi-lo ou seguir seu modo de funcionamento, está enganado.” eles poderiam ganhar algumas eleições, não há garantia de que emergirão como líderes de sucesso”, disse ele em sua estreia no podcast.

Em seguida, fez uma comparação entre os desafios durante a luta da Índia pela independência e o cenário político da Índia pós-independência.

“Durante a luta da Índia pela independência, participaram pessoas de diversas origens, contribuindo de diversas maneiras. Alguns educaram as massas, outros estiveram envolvidos na criação de Khadi e muitos trabalharam na elevação tribal, entre outras funções. um objetivo comum de patriotismo”, enfatizou o primeiro-ministro Modi.

“Depois da Independência, alguns destes indivíduos entraram na política, trazendo consigo maturidade, dedicação e um profundo sentido de propósito incomparáveis”, disse ele.

O Primeiro-Ministro sublinhou que é “crucial que boas pessoas se juntem à política com uma missão, e não por ambições pessoais”.

“Veja Mahatma Gandhi, por exemplo. Ele pode não ter sido um grande orador, mas sua personalidade e sua conexão com o povo uniram a nação. Gandhi nunca usou boné, mas o mundo se lembra dos ‘Topi Gandhi’. Esse é o poder de verdadeira comunicação e liderança”, afirmou.

Segundo o primeiro-ministro, “políticos profissionais” com discursos polidos podem permanecer relevantes por pouco tempo, mas não durarão muito.

Quando questionado sobre como trazer os jovens para a política, ele disse: “A Índia precisa de um lakh de jovens políticos dedicados, movidos por um desejo altruísta de servir a nação”.

“A política não deveria ser sobre aqui, veludo cotelê, meninas (pegar, ganhar e fazer). “Esta abordagem não será sustentada no longo prazo”, acrescentou.

Quando solicitado a comparar o empreendedorismo com a política, o Primeiro-Ministro Modi explicou que, embora os empresários trabalhem para o crescimento e o sucesso dos seus negócios, a política trata fundamentalmente de colocar a nação em primeiro lugar.

Postado em: 10 de janeiro de 2025

