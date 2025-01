Poderá ser introduzido subsídio de doença voluntário para trabalhadores independentes

O Ministério do Trabalho propôs uma experiência de seguro saúde voluntário para trabalhadores autônomos, com início previsto para 2026. “MK in Pskov” soube disso no Hospital Interdistrital de Pskov.

Os autônomos poderão escolher valores fixos de seguro: 35.000 ou 50.000 rublos por ano, o que corresponde a prêmios mensais de 1.344 ou 1.920 rublos, respectivamente.

A interação com a seguradora (Fundo Social) será realizada através da aplicação “Meu Imposto”. O valor do subsídio de doença dependerá do tempo de serviço e do momento do pagamento das contribuições.

A experiência está projetada para três anos.