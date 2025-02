Poker em Monza, Roma retorna à corrida pela Europa

Roma (Italpress -Roma vence Monza por 4-0, atinge o décimo uso consecutivo na série A e é oficialmente registrado na corrida para um lugar na Europa. No Olimpico, os Giallorossi na verdade jogam como um time adulto, ele nunca conquistou uma vitória em questão e leva -2 do sexto lugar da Fiorentina, esperando para saber qual será o resultado da recuperação entre Bolonha e Milão, atualmente , atualmente longe apenas um ponto. Em comparação com a previsão da véspera, Ranieri opta por uma rotatividade mais fechada e propõe Hummels no meio da defesa com Mancini e N’icka nas laterais. No meio -campo, há Pisilli ao lado de Cristante, enquanto Baldanzi e Soulè apoiam Shomurodov. Nesta, por outro lado, confirma a vista de formação titular contra Lecce, além de Lekovic e Brorsson em vez de D’Amrosio (ferido) e Izzo (desqualificado). Roma assume o campo com uma boa aparência, move bem a bola e constrói a primeira bola alvo em 5 ‘com a passagem atrasada de Soulè para Pisilli, que abre completamente o espelho. A vantagem atinge 10 ‘e é uma invenção de Saelemaekers: os belgas empurram a cruz e envia os Kyriakopoulos, concentra -se e deixou um tiro inexpugnável para Turati. O Giallorossi tem absolutamente controle sobre as operações e encontra a duplicação aos 32 ‘: Soulè ainda está procurando espaço e encontra Shomurodov no meio da área que faz a cabeça. No pôr do sol do primeiro tempo, branco, especialmente o melhor dele, encontra a vertical para Ganvoula, cujo tiro a cruzar é destinado ao canto baixo, mas encontra o grande reflexo de Swyular. Na segunda metade, o Canovaccio não muda: a Roma gerencia a bola sem preocupações, enquanto Monza, dizimado pela muitas ausência (à qual é adicionado durante o jogo), não tem o poder de responder. Aqui, portanto, que aos 73 ‘a cobertura chega ao bolo: Hummels vai além da metade do campo e Cristante, que vê Angelino Libero, serve que, do topo esquerdo da área, inicia a especialidade da casa, ou um Um esquerdo -com o pescoço externo que desliza na pilha. Para fechar a reunião, o poker foi assinado por Cristante no chute da esquina por Dybala. Com essa derrota adicional, Monza cai para -9 do quarto lugar e vê o resgate objetivo ainda mais complicado. No dia seguinte, Roma desafiará Como, o último time capaz de vencer o Giallorossi no campeonato, enquanto Monza o verá contra Turim.

