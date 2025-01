Polícia atira em suposto ladrão por atacar policiais com garrafa de cerveja quebrada em Ullal, Karnataka – Karnataka News

Um suposto ladrão foi baleado na perna pela polícia na terça-feira depois de atacar policiais com uma garrafa de cerveja quebrada durante uma inspeção relacionada a um roubo recente na Sociedade Cooperativa Agrícola de Kotekaru, perto da cidade de Ullal, nos arredores de Mangaluru, em Karnataka. , disse a polícia.

O suspeito, identificado como Kannan Mani, 36 anos, de Mumbai, foi preso em Tamil Nadu em 20 de janeiro em conexão com um caso de roubo registrado na delegacia de polícia de Ullal. O incidente ocorreu por volta das 16h20 de terça-feira perto de Alankaru Gudde, KC Road, quando a equipe policial estava reconstruindo a cena do crime, segundo autoridades.

A polícia disse que Mani tentou escapar da custódia e atacou três policiais, incluindo o inspetor de polícia de Ullal, Balakrishna HN, com uma garrafa de cerveja quebrada. A agressão feriu os policiais, gerando um tiro de advertência do inspetor do Departamento Central de Crimes (CCB). Apesar do aviso, o suspeito continuou a atacar, o que levou o policial a atirar em sua perna para subjugá-lo.

Os policiais feridos e Mani foram imediatamente levados ao Hospital Deralakatte Yenepoya para tratamento. A polícia confirmou que um caso foi registrado e uma investigação mais aprofundada sobre o incidente está em andamento.

O ROUBO

Em 17 de janeiro, uma gangue de ladrões armados invadiu o Banco Cooperativo Agrícola Kotekar em Kotekar, Mangaluru, localizado na KC Road, no distrito de Dakshina Kannada, e levou embora enfeites de ouro e outros objetos de valor no valor estimado de 10 a 12 milhões de rúpias.

O grupo, formado por cinco ou seis homens com idades entre 25 e 35 anos, estava armado com revólveres, espadas e facas durante o ousado assalto à luz do dia. Os ladrões mascarados ameaçaram funcionários do banco em hindi antes de fugirem do local em um carro Fiat preto.

O Ministro do Interior de Karnataka, G Parameshwara, anunciou em 21 de janeiro que três pessoas envolvidas em um recente assalto a banco em Mangaluru foram presas. Em declarações à comunicação social, Parameshwara confirmou que a polícia recuperou dinheiro roubado no valor de 4 milhões de rupias e cerca de 4 quilos de jóias de ouro. Os suspeitos foram presos perto de Tirunelveli, em Tamil Nadu, e são supostamente de Tamil Nadu e Kerala.