A Polícia de Mumbai planeja recriar a cena do crime na residência do ator de Bollywood Saif Ali Khan com o acusado, Shariful Islam Shehzad, que supostamente esfaqueou o ator. Suspeita-se que Shehzad seja cidadão de Bangladesh e um tribunal o condenou a cinco dias de prisão preventiva e ele está atualmente detido na delegacia de polícia de Bandra.