Polícia divulga fotos de três presos pelo assassinato de jornalista de Chhattisgarh

A polícia prendeu três pessoas em conexão com o assassinato do jornalista Mukesh Chandrakar, baseado em Chhattisgarh.

Mukesh, 28 anos, era conhecido por seus relatórios investigativos contundentes e seu corpo foi recuperado de uma fossa séptica.

Mukesh expôs recentemente suposta corrupção em um projeto de construção de estradas de Rs 120 milhões de Gangalur a Hiroli, na região de Bastar. O projeto foi executado pelo empreiteiro Suresh Chandrakar.

A polícia prendeu três suspeitos, incluindo Ritesh Chandrakar, e outro membro da família, Dinesh Chandrakar. No entanto, Suresh, o empreiteiro que está no centro do escândalo de corrupção, continua foragido.