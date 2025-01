Polícia do Reino Unido prende adolescente por abuso de mídia social da esposa de Havertz

A polícia do Reino Unido prendeu um adolescente em conexão com abusos nas redes sociais enviados à esposa grávida do atacante do Arsenal, Kai Havertz.

Sophia Havertz, que está esperando seu primeiro filho com o internacional alemão, republicou duas mensagens que recebeu no Instagram após a derrota do Arsenal na FA Cup para o Manchester United, em 15 de janeiro.

Havertz, de 25 anos, perdeu o pênalti decisivo na disputa de pênaltis que consolidou a eliminação de seu time no terceiro round.

O Arsenal contratou a empresa de tecnologia de dados Signify para determinar a identidade dos agressores. A polícia então iniciou uma investigação e na terça-feira confirmou que um indivíduo havia sido detido.

Um porta-voz da Polícia de Hertfordshire disse: “Um menino de 17 anos de St Albans foi preso sob suspeita de comunicações maliciosas. Ele foi libertado sob fiança enquanto as investigações continuam.”

Falando antes do confronto de sua equipe na Premier League contra o Tottenham, nos Emirados, na semana passada, o técnico Mikel Arteta alertou sobre “consequências terríveis” se medidas não forem tomadas.

Havertz, que marcou no empate de 2 a 2 do Arsenal contra o Aston Villa no sábado, elevando sua contagem para 13 na temporada, deve liderar o time novamente quando os Gunners receberem o Dínamo Zagreb em seu penúltimo jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

O companheiro de equipe Leandro Trossard disse: “É claro que sempre há pessoas que dirão algo se um atacante não marcar, mas Kai nos ajudou muito no último ano e meio.

“Ele é muito bom para nós, não só em termos de pontuação, mas também nos ajuda a melhorar em campo, e é um grande jogador.

“Isso o ajudou (marcar contra o Aston Villa). Ele é um jogador confiável, mas cabe a nós colocá-lo nessas posições (para marcar).”