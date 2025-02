Hoje, a partir das 10h30, no Auditório Parco della Musica (Sinopoli Sala) Polícia Estadual e Uniiero juntos para o dia mais seguro da Internet na presença do chefe de polícia Pisani e do gerente do país Italia da Uniero, uma empresa do Grupo de Olivieri da FNAC-Darty.

Os verdadeiros protagonistas serão os meninos das muitas escolas de Roma e da província que ouvirão as histórias em movimento no novo volume da cadeia #Cuoriconnessi.

Fonte