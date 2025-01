Polícia frustra tentativa de contrabando de drogas no Afeganistão | Notícias do mundo

Cabul: Unidades policiais antinarcóticos frustraram tentativas de contrabandear cerca de 1.000 kg de drogas ilícitas e objetos usados ​​para fabricar heroína na província de Nimroz, no oeste do Afeganistão, disse o diretor provincial da polícia antinarcóticos, Abdul Wasi Raihan, no sábado. Sem dar mais detalhes, o responsável admitiu que ninguém foi detido.

Em operações semelhantes, a polícia prendeu um traficante de drogas e descobriu 66 kg de papoula em sua posse no distrito de Kang, na província de Nimroz, na quarta-feira, disse o chefe da polícia distrital, Mawlawi Ahmad Sayed.

O governo interino afegão, que proibiu o cultivo de papoula, o processamento e o tráfico de drogas, prometeu combater a ameaça até que o país outrora produtor de papoila se torne uma nação livre de drogas. O Afeganistão, um país profundamente afectado por décadas de guerra e conflitos civis, é alegadamente o lar de mais de três milhões de toxicodependentes.

Para superar o desafio, o governo interino afegão, que proibiu o cultivo de papoilas e o tráfico de drogas, comprometeu-se a erradicar a produção e a dependência de drogas. Actualmente, um total de 550 toxicodependentes reabilitados estão a receber formação para se tornarem trabalhadores qualificados no campo de Aghosh, um centro vocacional na cidade de Pul-e-Charkhi, no extremo leste da cidade de Cabul, informou a agência de notícias Xinhua.

“Moro no campo de Aghosh há cinco meses. Estou com boa saúde e trabalhando no projeto de fabricação de calçados”, disse Faridullah, um viciado recuperado, que aprendeu a arte de fabricar sapatos para abrir uma loja no futuro. .

Expressando ódio à heroína e a todos os tipos de drogas ilícitas, o ex-viciado disse que o uso de drogas destrói a personalidade de uma pessoa e a descarta da sociedade. “O uso de drogas destrói vidas e propriedades. Elas arruínam a honra e a credibilidade, tanto no país como na sociedade”, disse ele. “Meu objetivo no futuro é abrir uma sapataria depois de sair daqui, para poder sustentar a mim e à minha família.”

Ele também deixou uma mensagem para os toxicodependentes: “Peço aos toxicodependentes que abandonem as drogas ilícitas e se inscrevam num centro de reabilitação. Lá poderão aprender uma habilidade e receber as ferramentas de que necessitam para trabalhar por si próprios”, disse ele.

O ex-viciado em drogas Sayed Yasar Sadat, 22 anos, ex-estudante universitário, estudava eletromecânica no campo na esperança de se tornar eletricista. Ele planejava abrir uma oficina para consertar aparelhos eletrônicos assim que concluísse o curso de treinamento de quatro meses e recebesse o certificado.

“A duração de cada curso é de quatro meses e no último ano e meio 1.600 pessoas se formaram”, disse Ezatullah Rahmat, diretor do acampamento. “Depois de três meses de tratamento, os toxicodependentes em recuperação são transferidos para este campo, onde actualmente 550 pessoas recuperadas são treinadas para se tornarem trabalhadores qualificados”.