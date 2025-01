Polícia ofensiva de Jaipur contra imigrantes ilegais, pare 500 pessoas

A polícia de Jaipur prendeu 500 pessoas, incluindo os Rohingyas e os cidadãos de Bangladesh, durante uma operação em grande escala na segunda -feira destinada a imigrantes criminosos ilegais e ativos.

De acordo com o Comissário de Polícia de Jaipur, Biju George Joseph, a campanha destinada a lidar com atividades criminosas e identificar as pessoas que residem ilegalmente na cidade. Dos detidos, 394 são refugiados rohingya, enquanto os outros incluem vários nacionais de Bangladesh.

“A polícia de Jaipur iniciou uma campanha para deter criminosos ativos em todas as áreas da delegacia sob o comissário”, disse Joseph, acrescentou que os detidos passarão por perguntas.

A questão de o bangladesi entrar na Índia e residir no país ganhou destaque ilegalmente depois de A polícia prendeu Shariful Islam Shehzad Mohammad Rohilla Amin FakirUm cidadão de 30 anos de Bangladesh para o ataque com uma faca contra o ator Saif Ali Khan em Mumbai.

Enquanto isso, o governo de Maharashtra estabeleceu recentemente um sentado para investigar a emissão de certidões de nascimento e a morte sobre pedidos “atrasados” em meio a queixas de imigrantes ilegais de Bangladesh que vivem em partes do estado, disse uma autoridade.

(Com entradas PTI)