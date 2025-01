Policiais da região de Arkhangelsk explicaram seu trabalho aos jovens moradores da região. A ação de toda a Rússia “Student Landing” contou com a adesão de policiais dos distritos de Velsky e Konoshsky, bem como dos distritos de Plesetsk e Vinogradovsky.

Os policiais deram uma aula temática com alunos do Colégio Industrial e Econômico de Velsk, durante a qual falaram sobre a possibilidade de ingressar em instituições de ensino superior do Ministério da Administração Interna e exibiram um filme sobre as características de estudar na Universidade de São Petersburgo. do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, falou sobre os requisitos impostos aos requerentes de serviço e garantias sociais fornecidas aos agentes da lei. Funcionários do departamento de pessoal também participaram de encontro com alunos de pós-graduação, realizado no centro de pessoal do distrito de Velsky. Juntamente com os dirigentes de diversas organizações, contaram às crianças como e porque escolheram a profissão de policial e convidaram os formandos a integrarem a corregedoria.

Funcionários do Departamento do Interior Russo “Plesetsky” convidaram estudantes do Colégio Multidisciplinar do Estado de Arkhangelsk e funcionários recém-recrutados para uma excursão ao museu do departamento de polícia. Os convidados aprenderam muito sobre a história da polícia de Plesetsk, sobre os heróis das agências de aplicação da lei da Grande Guerra Patriótica de 1941-1945 e por que uma das ruas da vila leva o nome do policial Nikolai Sinkevich. A vice-chefe do departamento de polícia, tenente-coronel de polícia Natalia Stradze, falou aos filhos das instituições de ensino departamentais.

Os policiais de Konosha ofereceram passeios pelo departamento a alunos do ensino médio de escolas locais. As crianças puderam aprender mais sobre a profissão policial, comunicar com os funcionários e colocar-lhes questões, nomeadamente sobre como ingressar na força policial. Ilya Morozov, aluno do 5º ano da Universidade do Ministério de Assuntos Internos de São Petersburgo, que está estagiando no departamento como comissário de polícia distrital, compartilhou com os convidados suas impressões sobre seus estudos na universidade departamental. Dois policiais do distrito de Konosha, os capitães da polícia Dmitry Shiryaevsky e Andrei Chesnokov, visitaram as escolas Podyuzhskaya e Ertsevskaya, onde contaram aos alunos sobre sua profissão e as instituições de ensino do Ministério de Assuntos Internos, onde as crianças podem se matricular após concluírem a 8ª série e 11.

O tenente da polícia Sergei Tretyakov, inspetor de assuntos juvenis do departamento Vinogradovskoe do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, assistiu a uma aula na 11ª série da escola secundária Berezniki em homenagem a VK Korobov, explicou onde estudar para se tornar funcionário do interno órgãos de assuntos.