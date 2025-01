A polícia de Serpukhov, como parte da campanha “Student Landing”, organizou uma excursão ao Museu de Órgãos de Assuntos Internos para estudantes do Serpukhov College. O objetivo do evento é a educação patriótica da geração mais jovem.

A vice-chefe do departamento de trabalho com pessoal do Ministério do Interior, major da polícia Elena Tikhonova, reuniu-se com os estudantes perto da placa memorial dedicada a Alexei Gurgenovich Ekimyan. Ela falou sobre a contribuição deste destacado policial, que chefiou o departamento de Serpukhov e desempenhou um papel importante no desenvolvimento do serviço. Mais tarde, Ekimyan chefiou o departamento de investigação criminal da região de Moscou e ascendeu ao posto de major-general da polícia. Os alunos também aprenderam que Alexei Gurgenovich era conhecido como compositor, autor de mais de 250 canções, muitas das quais se tornaram populares no país.

Depois de conhecer a história de Ekimyan, Elena Tikhonova fez um tour pelo museu, falando sobre a formação da polícia de Serpukhov, seus líderes e veteranos, participantes da Grande Guerra Patriótica. Os alunos receberam certificados de premiação atestando os atos heróicos da polícia.

Em seguida, falou a investigadora do Departamento de Investigação do Ministério da Administração Interna, Tenente de Justiça Kamila Kozaeva. Graduado pela Universidade do Ministério de Assuntos Internos em homenagem a V.Ya. Kikotya compartilhou sua experiência de estudo e serviço na corregedoria e também respondeu às dúvidas dos alunos.