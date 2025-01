Policiais de Teanghan preso, levando Rs 1 lakh de suborno para resolver um arroz de ração ilegal – Telangana News

Em uma importante operação anti -corrupção, os funcionários do Escritório de Corrupção (ACB) agrediram a delegacia de Thirumalagiri no distrito de Suryapet e pegaram um sub -inspetor (SI) e um agente da mão, enquanto aceitava um suborno de Rs 1 lakh .

O réu, se V Suresh e o agente Nagaraju, supostamente exigiram um suborno para resolver um caso que envolve o desvio ilegal do arroz racional do sistema de distribuição pública (PDS). Atuando em uma queixa, o ACB colocou uma armadilha e prendeu a dupla durante a lei.

Mais investigações estão sendo realizadas e as autoridades declararam que medidas rígidas serão tomadas contra os envolvidos na corrupção.