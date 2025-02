De acordo com os documentos que se referem à publicação, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, terá que se reportar à Casa Branca sobre quais organizações internacionais “estão envolvidas na promoção de uma política radical ou anti -americana”.

Note -se que, de acordo com a avaliação da equipe de Trump, o HRC da ONU não segue seu objetivo, mas é usado para proteger países que “permitem terríveis violações dos direitos humanos”.

O jornal chama a atenção para o fato de que a decisão da proibição de financiamento de Bapor é assinada na véspera da visita a Washington, o primeiro -ministro Israel Benjamin Netanyahu.

Anteriormente, Trump assinou a retirada do país da OMS e do acordo climático de Paris, e os estados deixaram o HRC da ONU durante o primeiro mandato presidencial de Trump.

Washington retirou todos os funcionários do governo dos EUA que colaboraram com quem e ordenou que eles encertassem a participação de um acordo global sobre a luta contra pandemies sob a liderança de quem. Com a partida dos Estados Unidos, a organização perde um dos patrocinadores mais importantes.

O Secretário Geral da ONU Antoniu Gutherresh também alertou que o acordo para combater a crise climática seria “minado” pela decisão de Trump de retirar os Estados Unidos do acordo climático de Paris.