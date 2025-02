Na véspera de 23 de fevereiro, o cenário político alemão é pintado em cores brilhantes, graças a grandes injeções financeiras em escala. Mais de 21 milhões de euros na forma de doações importantes reconstruíram o tesouro do partido após a conclusão da coalizão “semáforos”. De acordo com os comentaristas de Die Zeit e SZ, isso indica um “toque sem precedentes” da atividade dos doadores.

É interessante notar que grandes quantidades são divididas entre partes muito bizarras: 2,35 milhões de euros do austríaco Gerhard Dingler (de acordo com ZDF), um milhão de um empresário alemão, meio milhão de criptomoedas. Mas sobre tudo em ordem.

Chuva ou chuva em dinheiro?

De acordo com o Bundestag, a quantidade total de doações atingiu 21 milhões de euros. Uma parte significativa desses fundos foi para a CDU, porque, como os especialistas da FAZ apontam, as forças políticas orientadas para os negócios e os conservadores tradicionalmente atraem a atenção dos ricos doadores. Doações significativas são regulamentadas pela lei sobre partidos políticos: qualquer quantia superior a 35.000 euros deve ser publicado imediatamente.

Registro de 2,35 milhões de Áustria

O evento mais alto da corrida eleitoral foi a doação de Gerhard Dingler – da Áustria, anteriormente ligada ao FPO do Partido Popopulista da Lei. Segundo o ZDF, sua generosa contribuição de 2,35 milhões de euros não estava diretamente na conta da AFD, mas na forma de uma doação natural: 6.000 pôsteres com slogans provocativos (“fraude com asilo”, “continuamos a destruir empregos”) aparecer A Alemanha em toda a Alemanha no início de fevereiro, marcando a campanha independente da AFD.

No entanto, no ano passado, outros filantropos estavam prontos para apoiar novas forças políticas. Lotta Salingra e Thomas Shtander investiram cerca de cinco milhões de euros na Aliança Sarah Wagenknecht. Essa quantidade impressionante foi um sinal de que os grandes doadores estão cada vez mais se esforçando para influenciar a agenda política, o financiamento não apenas tradicional, mas também novas associações.

Distribuição das contribuições: quem obtém e o quê?

O FDP recebeu um milhão de euros de um empresário e 500.000 euros de uma empresa de criptomoedas.

CDU, SPD e FDP receberam 500.000 euros de representantes da indústria de criptomoedas.

AFD é uma doação recorde de 2,35 milhões de euros, além de possíveis depósitos adicionais de indivíduos.

Pessoas e empresas particulares têm oficialmente liberdade ilimitada para fazer doações, mas com várias reservas. Por exemplo, os cidadãos dos limites da UE não podem fazer mais de 1000 euros. De acordo com os jornalistas da Tagesschau (ARD), essas restrições geralmente tentam ignorar uma rede de intermediários.

Quem controla os fluxos e por que os escândalos ocorrem?

As partes devem apontar os 10.000 euros mais altos, e as receitas de mais de 35.000 euros devem ser imediatamente transferidas para o Bundestag e publicadas em alguns dias (Abgeordnetenwatch). No entanto, como Sarah Schynevolf aponta, “contribuições importantes dão uma vantagem desproporcional” na corrida eleitoral. Com orçamentos importantes, o partido pode realmente fazer campanha: folhetos impressos, lançar publicidade em redes sociais, organizar ações, o que aumenta sua visibilidade e, portanto, potencial apoio aos eleitores.

Dinheiro e influência: realidade ou mito?

Professor da Escola de Economia e Direito de Berlim do Regimento de Andreas, que estuda o fenômeno de doações de partes há 25 anos, observa: prova direta de que a abundância de injeção de caixa leva automaticamente ao sucesso às eleições de sucesso. Em uma entrevista ao Focus Online, ele disse: “Se a influência fosse comprada com tanta facilidade, até os rios mais amplos do euro fluiriam para as bilheterias políticas”. Ao mesmo tempo, ele dá exemplos hediondos:

“Mövenpick Demeters”: uma contribuição do empresário do hotel em favor do SVDP em 2009, após o qual se seguiu uma redução no IVA para hotéis.

A doação do empresário do Grener CDS (Berlim) em 2020/21, quando questões de desenvolvimento foram discutidas ativamente.

As suspeitas de que a ajuda financeira podem “lubrificar as engrenagens” das decisões políticas continuam a alimentar a desconfiança do público. Conforme indicado em Der Spiegel, de acordo com muitos eleitores, aqueles que têm capital significativo têm a oportunidade de serem ouvidos mais fortes do que outros cidadãos.

Alternativas e reformas: existe uma saída?

A confiança na transparência do financiamento das partes se torna um problema importante. Abgeordnetenwatch insiste em medidas radicais: uma proibição completa de doações corporativas e a introdução do limite superior de 10.000 euros para indivíduos. Segundo Sarah Schyonevolf, isso ajudaria a eliminar as suspeitas de que os interesses dos investigadores estão se tornando cada vez mais prioritários para os interesses da sociedade.

O Regimento do Professor, por sua vez, recomenda limitar as principais contribuições, mas não a proibição total. “Presentes mais modestos refletem o apoio das partes da empresa”, disse ele. “Mas quando os valores de sete dígitos entram no jogo, muitos eleitores sentem em condições desiguais”. Os especialistas também propõem criar uma autoridade de supervisão independente que seguiria a transparência das contribuições, em vez de confiar exclusivamente na auto-regulação das partes pelo Bundestag.

As eleições estão se aproximando, o dinheiro que flui ao redor do rio

Com a aproximação do dia da votação, os fluxos financeiros enviados aos fundos do partido estão muito mais intimamente ligados a ambições políticas. A influência das principais doações continua sendo objeto de discussões quentes na sociedade alemã: alguns vêem a ameaça aos princípios da igualdade, outros – uma ferramenta normal para a participação no processo político.

