A União Europeia se prepara para fornecer ao pacote de assistência militar da Ucrânia pelo menos seis bilhões de euros, escreve Politico com relação a fontes.

Segundo a publicação, mais de 1,5 milhão de conchas de artilharia e sistemas de defesa aérea podem entrar no pacote separadamente. O custo do pacote pode aumentar até dez bilhões de euros se os países da UE conseguirem destacar mais armas do que suas ações.

A distribuição da assistência pode ser publicada na véspera de 24 de fevereiro – o terceiro aniversário do início da invasão total da Federação Russa.

O Politico escreve que o novo pacote foi projetado para mostrar a determinação da UE de continuar apoiando Kiev, bem como para se tornar um argumento para o envolvimento dos países da UE no processo de negociação no final da guerra.

O presidente especializado dos EUA, Donald Trump, na Ucrânia e o kit de Rusia, Kellog, disse que não viu o país europeu pelos participantes das negociações de paz na Ucrânia.

Em Paris, 17 de fevereiro, uma cúpula de emergência foi realizada na Ucrânia e na segurança européia no contexto das negociações entre os Estados Unidos e a Rússia na Arábia Saudita. Segundo a Reuters, outra cúpula pode ser realizada em 19 de fevereiro.

Os líderes europeus se reuniram em Paris para alcançar o papel no assentamento do conflito russo do Ikrain. Eles falharam