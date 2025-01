POLITICO: O Departamento de Estado dos EUA suspendeu programas de assistência a outros países. Talvez isso afete a Ucrânia

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, emitiu uma ordem executiva para congelar o consumo da maioria dos subsídios estrangeiros existentes por 90 dias. Sobre isso relatado Politico que teve posse de um documento relevante.

O comando de Rubi foi enviado a todos os representantes diplomáticos e consulares. Imediatamente entra em vigor.

Politico observa que a decisão do Departamento de Estado seguiu o decreto do presidente dos EUA, Donald Trump, por suspensão temporária dos programas de assistência dos EUA para outros países. Não estava claro dele se isso afetaria a Ucrânia. Ao mesmo tempo, a publicação escreve que o comando de Rubi “chocou os funcionários do Departamento do Departamento de Estado” e que provavelmente se refere ao financiamento da assistência à Ucrânia.

O documento fornece exceções. O Egito e Israel continuarão a continuar. Também é permitida uma ambulância em alimentos para outros países.

Sobre a ordem de Rubi também Ele escreve Reuters. Além do Egito e Israel, outros países não são mencionados no documento, observa a agência. A fonte da fonte da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) disse que os funcionários receberam ordens para a Ucrânia interromper o trabalho. Segundo ele, entre os projetos de congelamento estão o apoio de escolas e assistência no campo da saúde.

De acordo com o documento, em todas as áreas, a decisão de continuar ou interrupção será feita pelo Departamento de Estado após a inspeção, que será realizada nos próximos três meses.

Por palavras O correspondente da Voz Ucraniano do Correspondente da América, Yaryshu, Pentágono disse a ele que novas instruções não foram recebidas para interromper o Programa de Assistência à Ucrânia. Seus interlocutores dizem que a regulamentação de Rubi influenciará o Programa Financeiro Militar Internacional (FMF). No ano passado, o Congresso reservou US $ 1,6 bilhão para isso, e esses fundos já foram gastos. Outros programas dentro dos quais a produção e o suprimento da Ucrânia permanecem inalterados.

