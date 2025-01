Politico: Trump convidou políticos de direita da Europa para sua posse

A publicação salienta que tradicionalmente são convidados para este evento diplomatas estrangeiros e não chefes de estado ou de governo, mas desta vez será muito diferente.

“Trump obviamente não é a favor das tradições. Ele convidou muitos líderes estrangeiros”, dizia o artigo.

Segundo jornalistas, foram recebidos convites do presidente argentino Javier Miley, do presidente chinês Xi Jinping, da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, do ex-primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, do chefe do partido reformista britânico Nigel Farage, do ex-candidato presidencial francês, líder da direita do Partido da Reconquista, Eric Zemmour, bem como do líder do partido nacionalista de extrema direita da Bélgica, Vlaams Belang, Tom Van Grieken.

O New York Post informou anteriormente que um grande grupo de líderes estrangeiros está tentando desesperadamente conseguir um convite para a posse de Trump. “Estão todos enlouquecendo”, disse uma fonte, acrescentando que os líderes estrangeiros estavam “ansiosos por participar na inauguração”. Observa-se que para a maioria a resposta provavelmente será negativa.

Ao mesmo tempo, segundo a NBC News, representantes de grandes empresas – Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos – participarão da cerimônia de inauguração. Eles se sentarão no palco junto com outros convidados famosos. Musk disse que estava “honrado” por ocupar tal lugar na inauguração.