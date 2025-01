Poluição de Mumbai: Tribunal Superior de Bombaim convoca painel sobre eliminação progressiva de veículos a diesel

O Tribunal Superior de Bombaim tomou uma posição proactiva relativamente à deterioração da qualidade do ar em Mumbai, iniciando um litígio suo motu de interesse público (PIL) para resolver a crescente crise de poluição da cidade.

O tribunal sugeriu um estudo abrangente para avaliar a viabilidade da eliminação progressiva dos veículos a diesel e a gasolina-diesel em favor dos movidos a gás natural comprimido (GNC) e eletricidade.

Uma bancada composta pelo Chefe de Justiça DK Upadhyaya e pelo Juiz GS Kulkarni instruiu o governo de Maharashtra a formar um comitê de especialistas, administradores civis e autoridades de gestão de tráfego para conduzir o estudo.

Esta acção sublinha o foco do tribunal em encontrar soluções a longo prazo para as emissões dos veículos, que contribuem significativamente para a poluição atmosférica da cidade.

Expressando descontentamento com a negligência das autoridades estaduais e municipais em aderir às directivas anteriores, o tribunal destacou os níveis alarmantes de poluição atmosférica causada pelas emissões dos veículos, actividades de construção e operações industriais. Sublinhou que um ambiente limpo e livre de poluição é um direito fundamental protegido pelo artigo 21.º da Constituição.

Para abordar a poluição industrial, o tribunal instruiu o Conselho de Controle de Poluição de Maharashtra (MPCB) a agilizar uma auditoria terceirizada atrasada de indústrias altamente poluentes da “categoria vermelha”.

Esta auditoria deve agora ser concluída dentro de dois meses. Além disso, o governo estadual foi instruído a aprovar uma proposta de pessoal para 1.310 postos adicionais do MPCB dentro de quatro semanas para melhorar a capacidade de monitoramento da agência.

Reconhecendo que as emissões dos veículos são uma questão crítica, o tribunal apelou a uma melhor gestão do tráfego, especialmente nas principais vias da cidade, como as Vias Expressas Ocidental e Oriental.

As autoridades municipais foram incumbidas de implementar medidas como aspersores de água nos estaleiros de construção e de aplicar normas rigorosas de controlo da poluição para minimizar a poluição por poeiras.

As pequenas e médias indústrias, que muitas vezes operam com medidas inadequadas de controlo da poluição, foram obrigadas a cumprir regulamentos rigorosos ou enfrentarão consequências graves, incluindo possíveis encerramentos.

As padarias e estabelecimentos similares que dependem de madeira e carvão tiveram seis meses para fazer a transição para combustíveis mais ecológicos, como o GNV. As licenças futuras para tais unidades só serão concedidas se cumprirem os padrões de combustível verde.

As directivas do tribunal visam mitigar os riscos para a saúde dos mais de 21 milhões de residentes da Região Metropolitana de Mumbai (MMR) e enfrentar os prementes desafios ambientais da região. Com um forte alerta contra novas inações, o tribunal acompanhará o andamento dessas medidas na próxima audiência, marcada para 13 de fevereiro de 2025.