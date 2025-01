Poluição do ar em Delhi: escolas retomarão as aulas no modo híbrido com o retorno das restrições do estágio IV do GRAP | Veja detalhes aqui

Poluição do ar em Delhi: escolas retomarão as aulas no modo híbrido...

As escolas de Delhi retomarão as aulas no modo ‘híbrido’ a partir de quinta-feira, após a reimposição das restrições do GRAP Estágio IV em toda a região da capital nacional. A qualidade do ar em Delhi-NCR despencou durante a noite (aumentando de 275 para 396 em 24 horas), à medida que ventos calmos, baixas temperaturas e condições de neblina permitiram o acúmulo de poluentes.

Um comunicado emitido pelo governo de Delhi na noite de quarta-feira pediu às escolas que adotassem o modo híbrido com “efeito imediato”, de acordo com o último pedido da Comissão de Gestão da Qualidade do Ar. Autoridades disseram que a ordem permanecerá em vigor até novo aviso.

As restrições GRAP Estágio IV são geralmente impostas quando a qualidade do ar atinge a marca ‘severamente positivo’ com um AQI acima de 450. Os dados do Conselho Central de Controle de Poluição às 16h colocaram Delhi e Ghaziabad na categoria “muito ruim”. Enquanto isso, Greater Noida e Gurugram relataram um AQI no segmento ‘pobre’ nas últimas 24 horas. O Departamento Meteorológico da Índia e o Instituto Indiano de Meteorologia Tropical previram que o AQI poderá em breve ultrapassar a marca de 400.

(Com contribuições de agências)

Fonte