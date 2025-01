Poluição do ar em Delhi: restrições GRAP-4 levantadas pelo CAQM, restrições sob GRAP 3 permanecerão

Poluição do ar em Delhi: restrições GRAP-4 levantadas pelo CAQM, restrições sob...

Poluição do ar em Delhi: A Comissão para Gestão da Qualidade do Ar (CAQM) revogou as restrições GRAP-4 em Delhi na quinta-feira, 16 de janeiro, depois que a qualidade do ar da capital nacional melhorou.

No entanto, as restrições do GRAP 3 permanecerão em vigor. Na quinta-feira, Delhi registrou um AQI de 301, que é inferior ao AQI de 386 registrado na quarta-feira, 15 de janeiro.

“O subcomitê do CAQM sobre GRAP… imediatamente invocou tanto o Estágio III quanto o Estágio IV do GRAP revisado quando o AQI de Delhi ultrapassou a marca de 350… já que o AQI de ontem registrou 386 e começou a exibir uma tendência crescente acentuada, indicando uma possibilidade de ultrapassando mesmo a marca dos 400”, disse o CAQM no seu último comunicado.

O CAQM impôs restrições GRAP 4 em Delhi depois que a qualidade do ar se tornou “severa” na quarta-feira, 15 de janeiro.

Devido ao declínio da qualidade do ar, o governo de Delhi também instruiu as escolas a ministrar aulas para os padrões 9 a 12 no modo híbrido.

O que está incluído nas restrições GRAP 3 As restrições do GRAP Estágio 3 significam a proibição do seguinte em Delhi:

1. Obras de construção não essenciais

2. Veículos de bens médios não essenciais operados a diesel de normas BS-IV ou anteriores em Delhi.

O uso de carros BS-III a gasolina e BS-IV a diesel (4 rodas) também é restrito em Delhi e nos distritos próximos de NCR sob as restrições GRAP 3.

Além disso, as turmas até ao Grau V devem passar para a modalidade híbrida na Fase 3. Pais e alunos têm a opção de escolher o ensino online sempre que disponível.

