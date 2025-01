Ponman Twitter Review: Basil Joseph Film Gains Hearts; Deixe os usuários da Internet, ‘a melhor adaptação do romance GR Indugopan’

Ponman Twitter Review: O filme de Mollywood, estrelado por Basil Joseph, chegou à tela grande na quinta -feira, 30 de janeiro. O veterano designer de produção Jothish Shankar deu sua estréia como diretor do Ponman Movie, que é uma adaptação do romance de Gr Indugopan ‘Nalanchu Cheruppakar’. Os usuários da Internet reagiram fortemente ao seu lançamento e o chamaram de “a melhor adaptação de um romance de GR Indugopan”.

Após o lançamento do filme mais esperado de Basil, Joseph Malayalam, as redes sociais estavam cheias de críticas. Um usuário declarou: “#Ponman: Possivelmente a melhor adaptação de um romance de GR Indugo até agora. O melhor desempenho da carreira de Basilio e a segunda metade da ressonação emocional é a força deste filme. A cinematografia de Sanu Sir e a música de Justin são brilhantes. A curta duração também é uma vantagem.

Outro usuário comentou: “Um emocionante filme de drama com uma boa performance de Basil Joseph Thin Storyline com um script de ritmo lento. Parcialmente atraente … os últimos 30 minutos foram bons o suficiente … o elenco fez bem a sua parte … o roteiro dos sentidos é plano e um pouco decepcionante. “Um terceiro usuário escreveu:“ A melhor adaptação cinematográfica dos romances de Grfufan até agora. Os últimos trinta minutos foram excelentes. Sem dúvida, o melhor desempenho de Basil Joseph está neste filme. A estréia de Jyothish Shankar, eu que ele amava terrivelmente “.

Um quarto usuário disse: “#Ponman é um filme incrível com um script sólido. Um vencedor seguro. Basil Joseph, o que você está fazendo? Que performance maravilhosa @BasilJosph25 Sajin Gopu e Lijo Mol também ofereceram excelentes performances. A história e o tratamento do filme são a chave. Comédias situacionais funcionaram bem …

Sobre Ponman

Além do ator principal Basil Joseph, seu elenco apresenta saxidade Gopu, Lijomol José e Deepak Parambol, Anand Manmadhan, Rajesh Sharma e Jaya Kurup, entre outros. Com 14,93 % da ocupação geral de Malayalam na quinta -feira, o filme foi coletado ₹6 lakh na bilheteria doméstica, de acordo com as primeiras estimativas de Sacnilk às 15h40