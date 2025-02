Pope diz que as crianças morrem sob bombas são inaceitáveis

Papa Francis Segunda -feira condenou a morte de crianças em atentadosEnfatizando que nada é mais importante do que a vida de uma criança e que matar crianças significa negar o futuro.

Falando em “Cúpula dos direitos da criança“Sustentado em Cidade do VaticanoO pontífice pediu aos participantes que encontrem novas maneiras de proteger as crianças cujos direitos são violados diariamente.

“O que vimos tragicamente quase todos os dias nos últimos tempos, a saber, crianças que morrem sob as bombas, sacrificadas aos ídolos do poder, ideologia e interesses nacionalistas, é inaceitável”, disse o papa Francisco, referindo -se a conflitos e atentados globais.

O papa também destacou a situação difícil das crianças migrantes, observando que muitos perecem durante viagens por mares e desertos ou devido à falta de assistência médica e exploração.

“Como a vida de uma criança pode acabar de tal maneira?” perguntado.

Ele ressaltou que mais de 40 milhões de crianças em todo o mundo foram deslocadas devido a conflitos, enquanto cerca de 100 milhões não têm lar. Além disso, ele criticou o extremo individualismo nos países desenvolvidos e condenou o aborto, afirmando que ele destrói a fonte da esperança da sociedade.

Crianças que sofrem de gaza

A rainha Rania de Jordan, falando na cúpula, se referiu a um estudo sobre o estado psicológico das crianças em Gaza no meio dos ataques de Israel de outubro de 2023 a janeiro de 2025.

“Noventa por cento das crianças acreditavam que sua morte era iminente. Quase metade disse que queria morrer. Ao contrário de outras crianças, elas não sonham em se tornar astronautas ou bombeiros, eles querem morrer”, disse ele.

Ela enfatizou que uma em cada seis crianças em todo o mundo vive em áreas de conflito e muitas são mortas ou mutiladas diariamente.

“Nossos pesadelos se tornaram sua realidade diária”, acrescentou a rainha Rania.

Itália para tratar 30 crianças palestinas com câncer

O vice -ministro e ministro de Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, anunciou no mesmo evento que a Itália logo traria cerca de 30 crianças palestinas com câncer para tratamento.

Tajani também disse que viajaria para o porto de Ashdod com dois navios de ajuda sob a campanha “Food for Gaza” sem backup, lançada no ano passado.

Ao abordar a crise demográfica da Europa Ocidental, ele disse que o governo italiano tomou medidas para apoiar as taxas de natalidade e ajudar as mães.