Por dentro do Golden Globe Awards: de Zendaya, Kate Winslet a Ariana Grande, como as celebridades de Hollywood gostaram do reencontro

O Globo de Ouro é um evento social com intervalos ocasionais para a cerimônia de premiação. É um jogo de segundos dentro da sala lotada enquanto as celebridades tentam receber o máximo de abraços e acenos possíveis antes que as câmeras comecem a transmitir para o mundo novamente.

É uma sala difícil de navegar, repleta de mesas de banquete. Alguns optam por ficar onde estão, como Steve Martin, uma fortaleza num local bem guardado e de difícil acesso, encostada a uma parede. Outros, como Andrew Scott e o cineasta de “Challengers”, Luca Guadagnino, pareciam não conseguir ficar sentados: simplesmente havia muita gente divertida com quem conversar.

Nervosismo antes do show. Como a primeira grande premiação do ano, um amplo campo aberto de candidatos e um grupo relativamente novo de eleitores, havia um pouco de expectativa nervosa no ar enquanto todos se perguntavam como seria a noite.

O ex-Homem-Aranha Andrew Garfield foi pego em um engarrafamento de celebridades bloqueando as escadas de acesso ao andar principal. Ele fez um gesto de “vá em frente” para Zendaya, cujo novo anel em sua mão esquerda fez os espectadores vibrarem. Mas a cauda de seu vestido de festa Louis Vuitton laranja queimado estava provando ser um bloco próprio. Garfield correu para o resgate, dando um beijo rápido na bochecha de Colman Domingo e agarrando a traseira do trem para ajudar Zendaya a subir as escadas, e Daniel Craig e Kate Winslet trocaram cumprimentos.

De alguma forma, Angelina Jolie e sua filha Zahara conseguiram passar pela comoção, praticamente sem serem molestadas. Em outro lugar, Miley Cyrus se esgueirou na multidão de “Baby Reindeer”, antes de encontrar seu lugar adequado perto de Pamela Anderson e Gia Coppola.

A festa na outra sala Perto do salão de baile, em uma sala separada, longe da visão das câmeras de transmissão, os participantes podiam se reunir para saborear petiscos, coquetéis e sobremesas adicionais do Nobu. Keith Urban estava saboreando a refeição no sushi bar, experimentando os petiscos de cauda amarela e jalapeño de Nobu e voltando por alguns segundos. Ele logo foi acompanhado por Ewan McGregor e sua esposa Mary Elizabeth Winstead.

Perto dali, Kirsten Dunst e seu marido Jesse Plemons foram direto para Ayo Edebiri, onde Dunst falou sobre o terno Loewe cinza de Edebiri. Ele caminhou em direção à longa fila do bar e disse a Plemons para ficar quieto com Edebiri.

Sem telas de televisão transmitindo o programa ao vivo, era fácil perder pistas sobre comerciais e categorias. Veja como Margaret Qualley acidentalmente perdeu o momento de vitória de sua co-estrela Demi Moore e seu discurso comovente.

A alegria do intervalo comercial Para o espectador em casa, os intervalos comerciais podem durar uma eternidade, mas no teatro nunca há tempo suficiente: para ir à casa de banho, tomar uma bebida no bar (as mesas só tinham champanhe, vinho e água) ou conversar. Mas esforços são feitos para trabalhar a sala e voltar correndo para onde você precisa estar antes que a contagem regressiva chegue a zero.

Depois do lanche de sushi, Urban voltou para Nicole Kidman e o grupo “Wicked” e passou muito tempo conversando animadamente com Ariana Grande. Eles foram interrompidos para posar para uma foto, mas logo continuaram de onde pararam. Perto dali, Cara Delevingne foi cumprimentar Cynthia Erivo, enquanto Kidman foi cumprimentado por Naomi Watts.

Em um nível diferente, Daniel Craig passou para parabenizar a vencedora de “Baby Reindeer”, Jessica Gunning. “Isso foi incrível”, disse Craig. Gunning mal conseguiu fazer uma pausa para processar o momento com o ex-James Bond antes que alguém lhe pedisse uma selfie.

Zoe Saldaña e Ali Wong também trocaram parabéns, antes de Saldaña ver a poderosa publicitária da Netflix, Lisa Tabak, soltar um grito e correr para abraçá-la.

Emma Stone entra sorrateiramente Se alguém não retornar ao seu lugar no andar principal antes do final do intervalo comercial, simpáticos seguranças colocam uma corda e prendem os convidados, por mais famosos que sejam. A qualquer momento do show, você poderá encontrar alguns rostos famosos esperando para retornar aos seus lugares. Mas Emma Stone, com seu corte de cabelo pixie, conseguiu entrar furtivamente e subiu graciosamente na mesa enquanto os indicados para melhor filme de animação eram lidos.

Guadagnino não teve tanta sorte e passou as categorias seguintes no curral, soltando um som animado quando “Flow” venceu. Na categoria seguinte, melhor diretor, aplaudiu com entusiasmo quando o nome de Payal Kapadia foi lido. O diretor de “All We Imagine As Light” não ganhou o prêmio; Brady Corbet fez isso em “The Brutalist”.