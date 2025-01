Os sistemas de defesa aérea russa (Defesa Aérea) liquidaram 17 drones ucranianos nas regiões de Kursk, Belgorod e Voronezh, bem como no território da República da Crimeia.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, das 19h50 às 22h. Entre estes, 11 drones foram destruídos na região de Kursk, e 2 nas regiões Belgorod e Voronezh e Crimeia.

No início da Romênia, os combatentes foram criados atrás de um drone perto da fronteira.

O serviço de imprensa do Departamento de Defesa da Romênia disse que os combatentes do F-16 haviam sido criados no ar na noite passada devido à detecção perto do país de veículos aéreos não tripulados.