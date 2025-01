"Por favor, dê empréstimo! Hospitalidade grátis!: O ótimo vídeo roubado de Galliani de trem

Um ótimo vídeo roubado. O protagonista, apesar de si mesmo, é Adriano GallianiGerente de Monza deitado nas favelas da classificação da Serie A -o mais novo lugar -, gerente da caça Você pega o palácioUm jovem intertalente.

E como foi descoberto que o “Condor” está na esteira de Palacio? Logo disse, do grande vídeo roubado: “Vamos lá, por favor, dê -o … me dê palácios”. Essas são as palavras de Galliani, sentadas em um trem, Enquanto conversava com Piero Ausilio no telefoneDiretor de esportes do The Nerazzurri Club. O clipe curto, que durou cerca de um minuto, limpou os holofotes em uma negociação que poderia tomar forma nos próximos dias.

O vídeo, que fez o tour pelas redes sociais depois que ele foi distribuído do site Controcalciotv.itRevela um método especial para realizar uma negociação do mercado de transferências. Palacios, 21 de zagueiro central argentino, 1 e 96 centímetros de altura E considerado uma promessa para o futuro de interParece ser o principal objetivo de Monza. A equipe de Brianzola pode, de fato, ser uma chance de o jovem talento coletar minutos e madurar experiência, longe das hierarquias Nerazzurri, que agora limitam seu espaço no campo.





Galliani também mencionaria TUC durante a conversa Joaquín CorreaMas a possibilidade de levar o atacante argentino a Monza foi imediatamente jogado fora. “Tuu não, vamos deixar em paz … vamos sair”, ele ouve no vídeo. Voltando a Palacios, Galliani está nele: ‘Por favor, vamos … Venha, Leen Palacios. Você me dá e tem hospitalidade grátis. É claro que um tom quase divertido, mesmo que Galliani não seja uma piada: Palacios quer e como.

Palacios, que chegou à Inter em agosto do ano passado, foi conectado ao clube até 2029 por um contrato. A empresa Nerazzurri tem grandes expectativas para o jovem defensorMas no momento o uso é limitado: apenas três apresentações entre a Serie A (10 minutos no total) e a Copa Italiana (16 minutos). Portanto, a necessidade de encontrar uma solução com a qual o jogador possa ter maior continuidade. Monza?