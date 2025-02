Por meio de “serviços estaduais” que eles permitiram enviar mensagens anônimas para os proprietários de carros

O portal “Serviços Estaduais” permitiu aos usuários enviar mensagens anônimas aos proprietários do veículo, Tassa, em 11 de fevereiro, referindo -se à notificação de que os usuários começaram a receber.

Em particular, você pode relatar que o proprietário do carro bloqueia a passagem, o acidente aconteceu, o carro é evacuado, o trabalho de alarme, as luzes dianteiras estão acesas, a janela está aberta ou a roda é abaixada.

Para enviar uma mensagem, você deve ir à “Lei de Transporte” em “Serviços do Estado” e depois escrever a “mensagem do problema do proprietário do veículo”.

Segundo o governo da Federação Russa, 112 milhões de usuários foram registrados no portal do “Serviço Estadual”, informou a Interfax em 15 de dezembro de 2024.

De 1 de janeiro de 2024. Como relatado A Agência Avtostat, na Rússia, era uma média de 322 carros, em média, por mil habitantes.